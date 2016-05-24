中国保监会：严打境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为

路透上海5月24日 - 上海证券报周二援引中国保监会通知称，针对部分境外保险机构为争抢境内客户、变相违规在境内销售保险产品的情况，要求各保监局严厉打击境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为。

这份《关于加强对非法销售境外保险产品行为监管工作的通知》表示，境内咨询、理财、保险中介等机构或个人，在境内以产品说明会、理财高峰会、理财知识讲座等名义宣传、推介境外保险机构保险产品，或安排有意投保者赴境外投保，构成促成交易而开展宣传、招徕销售境外保险产品行为，各保监局应依法予以查实、取缔和处罚。

保监会要求各保监局同时应高度关注通过“境内介绍、境外签单、境外承保”方式，变相到境内非法销售保险产品的情况，通过开放举报渠道、调查检查、从重从严处罚等方式，加强辖区市场检测、调查和监管。

通知并称，一些内地消费者热衷购买香港保单，可能不仅仅是单纯的金融消费，不排除存在非法向境外转移和藏匿财产等违法犯罪问题。

去年以来，人民币贬值预期增大中国外汇储备减少压力。与此同时，内地客户赴港买保险的热情持续升温。境外保险公司新增的内地客户中很大一部分均来自第三方的转介。

此前中国境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带被“封堵”。中国银联2月发布声明，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，要求机构进行规范。

香港保监处数据显示，2015年内地客户赴香港投保保费的总额达到316亿港元，约占当年香港个人业务的总新增保单保费的四分之一。而在2010年，这个数字还仅为44亿港元。(完)