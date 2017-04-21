中国保监会称将强化监管力度持续整治市场乱象 严密防控风险

路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。

保监会网站新闻稿引述相关通知指出，将明确风险防控目标，努力减少存量风险、控制增量风险。关注和紧盯重点公司、重点领域和重点产品的风险，防止个体风险演变为局部风险、局部风险演变为整个行业风险。有序处置一批风险点，对可能产生的次生风险做好应对预案。

将始终保持监管高压态势，全面清查违规资金运用、股东虚假注资、公司治理失效、信息披露不实等问题；加大行政处罚力度，对影响恶劣、屡查屡犯的机构顶格处罚。“对利用保费虚假注资、关联交易侵占公司利益等违法犯罪行为，坚决移送司法处理。 ”

同时，补齐监管短板，切实堵塞监管制度漏洞。系统梳理制度和流程，深入排查监管漏洞，尽快补齐制度短板；加强各领域监管制度的协调统一，防止监管套利；加快完善监管规则，在放开前端的同时切实管住管好后端。

保监会并称，将建立健全风险责任体系和问责制度，对重大违法违规的保险机构实施更加严格的监管、更加严厉的处罚、更加严肃的问责。引导保险机构制定公司内部责任追究办法，切实履行防控风险的主体责任。

保监会同时鼓励保险资金投资国家重大工程建设，参与去杠杆和服务中小微企业发展，实现金融资本与实体产业的优势互补；充分发挥保险风险管理与保障功能，创新保险产品和业务模式，助力公共治理体系建设与社会保障体系完善。（完）

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