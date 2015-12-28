中国保监会本周将召集保险机构开会 讨论风险监管事宜--报载

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海12月28日 - 最近由部分保险资金举牌潮所引发的风险防范问题，正引起中国监管部门的高度关注。上海证券报周一报导称，中国保监会本周拟召集保险机构开会，会上或将就加强风险监管进行讨论。
报导指出，上周一份《关于召开保险资产负债管理风险防范工作会议的通知》紧急下发至各保险集团、保险公司、保险资产管理公司等。根据通知，为切实加强风险监管，促进行业健康发展，保监会将于周二（29日）上午9点召开上述会议，保监会主席项俊波将出席会议并做讲话，而收到通知的上述单位主要负责人须参会。
报导并称，对于这个紧急会议，各保险公司均表示出高度重视；从多家保险公司的内部反馈来看，目前确认参会的基本都是公司领导班子成员，且“一把手”居多。
在近期险企频频举牌上市公司之际，中国保监会上周三晚间发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。
上证报还引述业内知情人士表示，随着近年来相关政策的全面开闸，市场行为的表现形式越来越多样化，保监会近年来一直都在持续关注保险资产负债管理风险防范问题。而近期激进举牌行为引起各方关注，使得金融业务跨市场传递的潜在风险越来越得到监管的重视。
具体来说，“下一步保监会可能还会继续通过修改完善相关文件和出台后续措施的方式，加强资产配置风险排查和预警机制，防范错配风险和流动性风险，旨在构建完整的保险资金运用风险防范政策体系。”业内人士透露。（完）
(发稿 边竞；审校 张喜良)
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