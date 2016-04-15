中国保监会支持保险公司挂牌新三板 鼓励做市或竞价转让股份

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月15日 - 中国保监会周四稍晚发布相关指导意见的征求意见稿，支持符合条件的国内保险公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让。
保监会给出的挂牌条件为保险公司应当符合保监会有关审慎监管指标，最近三年内无重大违法违规行为。在保险公司计划挂牌或通过第三板非公开发行股票的，需事先取得保监会的监管意见。
投资人通过第三板取得挂牌保险公司5%以上股份或通过协议受让取得挂牌保险公司股份的，应向保监会报备。而以做市方式或竞价方式受让保险公司不足5%股份，不再履行备案手续。
该指导意见的适用范围包括保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司。
此前，证监会去年底决定暂停私募基金管理机构在新三板的挂牌和融资，并对前期融资的使用情况开展调研。证监会当时解释称，新三板主要为创新型、创业型、成长型中小微企业直接融资服务，而私募基金管理机构在新三板的频繁融资，其融资额和投向引起社会广泛关注和质疑，因此迫切需要加强对此类私募基金管理机构的监管。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。