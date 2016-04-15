中国保监会支持保险公司挂牌新三板 鼓励做市或竞价转让股份

路透上海4月15日 - 中国保监会周四稍晚发布相关指导意见的征求意见稿，支持符合条件的国内保险公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让。

保监会给出的挂牌条件为保险公司应当符合保监会有关审慎监管指标，最近三年内无重大违法违规行为。在保险公司计划挂牌或通过第三板非公开发行股票的，需事先取得保监会的监管意见。

投资人通过第三板取得挂牌保险公司5%以上股份或通过协议受让取得挂牌保险公司股份的，应向保监会报备。而以做市方式或竞价方式受让保险公司不足5%股份，不再履行备案手续。

该指导意见的适用范围包括保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司。

此前，证监会去年底决定暂停私募基金管理机构在新三板的挂牌和融资，并对前期融资的使用情况开展调研。证监会当时解释称，新三板主要为创新型、创业型、成长型中小微企业直接融资服务，而私募基金管理机构在新三板的频繁融资，其融资额和投向引起社会广泛关注和质疑，因此迫切需要加强对此类私募基金管理机构的监管。（完）