保监会副主席称将推动资本监管、风险处置等改革以防控风险

路透北京6月20日 - 中国保监会副主席黄洪周二称，要推动资本监管改革，通过穿透、透明监管，严查虚假注资和增资，确保保险公司量力经营；进行风险处置改革，改革风险监测、预警和化解机制。

他在上海参加陆家嘴论坛时发表主旨演讲并称，当前保险行业存在资本不实、违法违规资金运用等方面问题，这些问题的解决和风险防控有赖于继续改革。

“当前，保险业存在不少突出问题，之所以有这些问题，恰恰是改革没有到位。”他称。

他进一步解释，比如资本不实的问题，导致偿付能力失真，就与市场准入退出和资本穿透监管还不到位有关；违法违规资金运用的问题，就与管住后端的改革没有跟上有关；保险产品的问题，就与发展理念的改革没有跟上有关，才会导致有一些奇葩产品。

“要真正解决这些问题，只有靠进一步深化改革。”他称。

他并指出，要进行价格监管改革，价格机制是市场机制的核心，要更大发挥市场在产品定价中的作用，引导资源配置；进行稽查体制改革，统筹全系统力量，推动监管力量向稽查倾斜，提升发现问题和风险的能力。

对于保险公司，黄洪提出应改革管理机制，增强竞争能力。他并谈到，从构成保险产品的两部分成本来看，中国的风险成本与欧美差不多，但因机构多、链条长等因素造成运营成本明显偏高，导致产品价格高，竞争力不强。

“一是要通过管理创新降低运营成本。探索扁平化管理、专业化经营，挤压成本，向消费者提供价廉物美的产品。”他称，“二是运用科技手段创新商业模式，...要深入运用移动互联网、大数据、人工智能等新技术，升级商业模式，满足保险需求。”

他并透露，今年1-5月中国保险业保费收入超过2万亿元人民币，同比增长26%。

中国保监会此前发布关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知指出，近年来保险业出现的一些突出风险和问题，暴露出在保险监管制度和实践中还存在短板。针对部分制度存在着滞后、缺位、交叉、重叠甚至相互冲突等问题，要加快补齐制度短板。 （完）

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