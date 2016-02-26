中国保监会：财富管理功能保险将成发展热点 关注现金流冲击

路透北京2月26日 - 中国保监会日前表示，健康保险、养老保险，以及具有财富管理功能的保险产品未来将成为发展热点；风险防范上，要注意经济形势变化对行业偿付能力、资金运用和现金流的冲击。

保监会网站周四晚些时候发布的全国人身保险监管工作会新闻稿称，低利率和经济增速放缓将对行业偿付能力、资金运用和现金流形成冲击；此外，人身保险公司应根据所处的经济周期采取不同的负债策略。

保监会并表示，偿二代的实施将使行业偿付能力管理、风险管理和产品策略变得更加困难，使偿付能力监管更加复杂。

保监会指出，今年面临的经济形势比2015年更加困难，对人身保险业的挑战更加严峻，加强现金流监管、风险监管、成本监管、服务监管和市场行为监管等，做好城乡居民大病保险承办、税优健康保险试点、住房反向抵押养老保险推广，以及个人税收递延型养老保险试点政策出台和落地实施四项具体任务。（完）