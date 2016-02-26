中国保监会：财富管理功能保险将成发展热点 关注现金流冲击

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国保监会日前表示，健康保险、养老保险，以及具有财富管理功能的保险产品未来将成为发展热点；风险防范上，要注意经济形势变化对行业偿付能力、资金运用和现金流的冲击。
保监会网站周四晚些时候发布的全国人身保险监管工作会新闻稿称，低利率和经济增速放缓将对行业偿付能力、资金运用和现金流形成冲击；此外，人身保险公司应根据所处的经济周期采取不同的负债策略。
保监会并表示，偿二代的实施将使行业偿付能力管理、风险管理和产品策略变得更加困难，使偿付能力监管更加复杂。
保监会指出，今年面临的经济形势比2015年更加困难，对人身保险业的挑战更加严峻，加强现金流监管、风险监管、成本监管、服务监管和市场行为监管等，做好城乡居民大病保险承办、税优健康保险试点、住房反向抵押养老保险推广，以及个人税收递延型养老保险试点政策出台和落地实施四项具体任务。（完）
(发稿 李贺；审校 毕晓雯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)