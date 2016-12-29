中国保监会将加强保险公司股权监管 单一股东持股上限降至三分之一

路透北京12月29日 - 为进一步加强股权监管、规范股东行为，中国保监会将全面修订《保险公司股权管理办法》，将单一股东持股比例上限由51%降低至三分之一，并确保投资人资金来源真实合法，防范用保险资金通过理财方式自我注资等行为。

保监会网站周四公布的该办法征求意见稿指出，“针对财务类、战略类、控制类股东，分别设立严格的约束标准，设定市场准入负面清单，进一步提高准入门槛，规范投资入股行为，确保保险业姓保”。

此外，为规范股东出资行为，防范用保险资金通过理财方式自我注资、自我投资、循环使用，该办法以负面清单的方式，明确了不得入股的资金类型。

意见稿规定，与保险公司有关的借款、以保险公司存款或其他资产为质押获取的资金、以保险公司投资信托计划、私募基金、股权投资等获取的有关资金、以及不当利用保险公司的财务影响力，或者与保险公司有不正当关联关系取得的资金等四类资金，不得用于获得保险公司股权。

意见稿中还提到要强化审查措施和问责力度，通过事前披露、事中追查、事后问责等一系列监管手段，严格问责等措施，有效防范治理风险。（完）

欲浏览意见稿全文，请点击保监会网站：here