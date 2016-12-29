中国保监会将加强保险公司股权监管 单一股东持股上限降至三分之一

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京12月29日 - 为进一步加强股权监管、规范股东行为，中国保监会将全面修订《保险公司股权管理办法》，将单一股东持股比例上限由51%降低至三分之一，并确保投资人资金来源真实合法，防范用保险资金通过理财方式自我注资等行为。
保监会网站周四公布的该办法征求意见稿指出，“针对财务类、战略类、控制类股东，分别设立严格的约束标准，设定市场准入负面清单，进一步提高准入门槛，规范投资入股行为，确保保险业姓保”。
此外，为规范股东出资行为，防范用保险资金通过理财方式自我注资、自我投资、循环使用，该办法以负面清单的方式，明确了不得入股的资金类型。
意见稿规定，与保险公司有关的借款、以保险公司存款或其他资产为质押获取的资金、以保险公司投资信托计划、私募基金、股权投资等获取的有关资金、以及不当利用保险公司的财务影响力，或者与保险公司有不正当关联关系取得的资金等四类资金，不得用于获得保险公司股权。
意见稿中还提到要强化审查措施和问责力度，通过事前披露、事中追查、事后问责等一系列监管手段，严格问责等措施，有效防范治理风险。（完）
欲浏览意见稿全文，请点击保监会网站：here
(发稿 侯向明； 审校 屈桂娟)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。