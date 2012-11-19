思科将以12亿美元现金收购云计算新兴企业Meraki

路透11月18日电---网络设备企业思科(CSCO.O)表示,将以12亿美元现金收购未上市云计算公司Meraki,这是思科云计算和网络策略的一部分.

思科表示,对Meraki的收购料将於思科2013会计年度第二季结束,目前尚待监管机构的批准.

思科会计年度第二季将於明年1月底结束.

Meraki是由Sequoia Capital和谷歌(GOOG.O)建立的.该公司通过云计算提供Wi-Fi技术、转换、安全和无线设备管理,主要面向中型企业.

"这对思科来说是合理的一步,"ZK研究分析师Zeus Kerravala称.

他说基於这一交易,思科将提供传统Wi-Fi布局模式的替代解决方案.

"思科之前确实没有与之抗衡的产品."

Meraki执行长Sanjit Biswas称,"经过几周的考虑,上周末我们认为加入思科对Meraki来说是正确的一步."(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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