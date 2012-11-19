思科将以12亿美元现金收购云计算新兴企业Meraki

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透11月18日电---网络设备企业思科(CSCO.O)表示,将以12亿美元现金收购未上市云计算公司Meraki,这是思科云计算和网络策略的一部分.
思科表示,对Meraki的收购料将於思科2013会计年度第二季结束,目前尚待监管机构的批准.
思科会计年度第二季将於明年1月底结束.
Meraki是由Sequoia Capital和谷歌(GOOG.O)建立的.该公司通过云计算提供Wi-Fi技术、转换、安全和无线设备管理,主要面向中型企业.
"这对思科来说是合理的一步,"ZK研究分析师Zeus Kerravala称.
他说基於这一交易,思科将提供传统Wi-Fi布局模式的替代解决方案.
"思科之前确实没有与之抗衡的产品."
Meraki执行长Sanjit Biswas称,"经过几周的考虑,上周末我们认为加入思科对Meraki来说是正确的一步."(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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