思科CEO称在华重振雄风需要时间和耐心

路透纽约12月12日(记者 Sinead Carew/Nicola Leske) -思科(CSCO.O)首席执行官约翰·钱伯斯(JohnChambers)周四表示，思科要想改善在华业绩不是一两个季度就能完成的，准备进行一场持久战。

在截至10月的季度，思科在华营收下降18%。思科在其五大新兴市场的营收下滑了21%。

思科在11月13日曾表示，斯诺登曝光美国秘密监控项目所产生的影响是其在华营收下降的一个原因。

思科称，间谍丑闻对思科在中国以外市场不是个大问题。

钱伯斯表示，思科在华着眼长远，但他不愿就思科将如何改善在华业绩透露更多细节。而其竞争对手华为在中国本土一直在抢占市场份额。

钱伯斯对记者表示：“必须非常有耐心，必须解决很多问题，所有层面的谈话都必须保密。”

钱伯斯重申了他此前在中国发表的言论，即如果他不是个美国人，他很愿意成为中国人。

不过，他亦表示，不会与美国政府合作以赢回在华业务。“我们不会寻求任何政府领导人帮忙，”他说道。

思科销售主管查克·罗宾斯（Chuck Robbins）每季度将前往中国。而钱伯斯本人以及思科开发和销售总裁RobLloyd也会轮流前往中国以帮助改善关系。钱伯斯表示，思科大中华区首席执行官对改善在华业务很有耐心。

他说，思科在中国的这些努力将会悄悄进行，不会轻易被人察觉。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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