思科将在华投资100亿美元寻求发展

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月17日 - 美国网络设备制造商思科(CSCO.O)周三表示，计划在未来几年与中国业务伙伴在当地投资逾100亿美元，寻求发展增强竞争力。
思科是全球最大的交换机和路由器等网络设备制造商。该公司是在副国务院副总理汪洋和其他政府部门领导与业界高管召开高层会议之后宣布上述投资计划的。
思科发布公告，提供了有关公司计划如何投资的概要，但并未提供具体支出的细节和实施投资计划的时间框架。
公司在公告中表示，已与中国国家规划部门--中国国家发展与改革委员会就扩大投资事宜签署谅解备忘录。
思科称，投资资金将用于创新、股权投资、研发和增设岗位。
思科寻求从中国政府的战略规划中分得一杯羹，其中包括“中国制造2025”、“互联网+”以及提供更多云计算服务的战略。
外国科技公司在中国这个全球最大的互联网市场正面临越来越大的压力，原因是中国政府已采取行动促进国内科技产业发展，称这是保护国家机密和数据的需要。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。