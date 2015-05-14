（更正）思科获利略高于预期 营收增长5%

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
(更正：第一段“网络设备运营商思科”译文有误，应为“网络设备制造商思科”)
路透5月13日 - 网络设备制造商思科(Cisco System)(CSCO.O)季度每股盈余(EPS)较市场预期高0.01美元，因新的交换器、路由器、无线设备和服务器带动需求。
思科正向高端交换器和路由器转型。公司一直在投资数据分析软件和云管理工具等新产品，以弥补其主要交换器和路由器产品增长放缓的情况。
几名分析师认为这是公司优先重点改变的信号。该公司在云计算时代正在奋力提高获利。
截至去年7月的财年，交换器业务占思科营收的三分之一以上，路由器业务带来近四分之一的营收。
在截至4月25日的第三财季，公司净利增至24.4亿美元，或每股盈余0.47美元，上年同期分别为21.8亿美元和0.42美元。
公司每股盈余经调整后为0.54美元。
营收增长5.1%，至121.4亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计每股盈余0.53美元，营收120.7亿美元。
思科股价周三盘后小幅下跌。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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