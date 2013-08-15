思科裁员4000人 执行长指因业务增长缓慢

美元全线下跌 此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透8月14日 - 全球最大的网络设备厂商思科(Cisco)(CSCO.O)正在进行规模4,000人的裁员，占雇员总数的5%。由于网络设备需求存在不确定性，思科采取新举措努力降低成本，并重新调整业务重点。
“我们的业务环境略有改善，但与期望相差很远，”思科执行长钱伯斯在公布季度业绩后的电话会议上说。
思科股价在美股盘后交易中大跌超过9%，或为逾一年来最大跌幅。
过去12个月，思科股价累计上涨超过50%，因为思科或能搭乘科技基础设施需求之东风，鼓舞了投资者信心。
“业务没有以我们期望的速度增长，”钱伯斯提到当前业务环境时说，“我们必须要很快地重新配置资源。”
钱伯斯表示那就意味着要裁员，并让其他人主攻增长最快的领域，比如数据中心、云计算、移动和软件市场。
投资者非常关注钱伯斯对全球企业IT环境的评价，因为思科的客户基础很庞大，使其成为能体现科技业整体状况的有力指标。
微软(MSFT.O)、甲骨文(ORCL.N)、IBM(IBM.N)和惠普(HPQ.N)的股价盘后全部小幅下滑。
一段时间以来思科一直在削减雇员。两年前，思科开始一个减支10美元的计划，包括裁员15%。最新的裁员标志着新一轮削减雇员行动开始。
**财测温和**
思科预计该季度营收增长3-5%，且偏向于预期区间低端，因公司仍在艰难应对全球不确定的IT支出环境。
企业高层周三亦预计当前财季每股盈余(EPS)将为0.50-0.51美元。稍早，思科公布财年第四季营收符合华尔街预估。
据该公司对当前季度营收的增长预估，营收规模料介于122-125亿美元区间。分析师预估均值为125亿美元。
思科第四季净利23亿美元，每股盈余0.42美元。上年同期分别为19亿美元和0.36美元。
思科当季营收增长6%至124亿美元，符合汤森路透I/B/E/S的分析师预期。
不计部分项目在内，思科每股盈余为0.52美元，稍好于分析师预估均值。
该业绩符合思科三个月前的预估。(完)
(编译 白云/侯向明； 审校 张荻)
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