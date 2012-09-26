思科CEO称美国下任总统应向克林顿学习

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透纽约9月25日电（记者 Nicola Leske/Jim Finkle）---思科(CSCO.O)首席执行官（CEO）钱伯斯（John Chambers）称，美国下任总统应向前总统克林顿学习，他能与企业有效合作创造就业并带来预算盈余。钱伯斯是罗姆尼的支持者。
“克林顿总统的可学之处很多。作为一名忠实的共和党人，这麽说很要命，但他的确是我这一生见过的效率最高的总统，”钱伯斯周二接受采访时对路透说。
“而且当企业违规时，他严厉处置他们，”钱伯斯说。
尽管奥巴马在2008年竞选总统时是科技界的宠儿，但目前共和党总统候选人罗姆尼也已打入硅谷。
“企业界非常看好罗姆尼，”钱伯斯说，并指出不论谁赢得11月大选，未来都将面临严峻挑战。
他补充说，尽管美国企业“状况相当好”，但思科的美国客户却因财政悬崖不愿投资。
“如果我们无法解决财政悬崖，不能应对居民及企业税赋的可预见性，在其他国家困境重重的情况下，这对我们而言真的很糟糕，”他补充说。
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。