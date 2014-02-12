思科财报料显示营收锐减 恐将迎来更多噩耗

路透纽约2月12日 -网路设备公司思科(CSCO.O)上次公布季度财报时的难堪财测数据让投资人大感震惊，但当思科周三公布财报时，投资人恐将得面对更多坏消息。

思科在11月13日警告称，1月止的会计年度第二季营收可能下滑多达10%，而且要好几季以后才会恢复成长。

思科归咎于新兴市场及服务供应商的需求疲软，以及受到美国政府监视中国事件的波及。

多位分析师表示，思科周三盘后公布财报时，投资人可能会迎来更多黯淡的预估。

“预期相当低迷。我认为该公司不会提供乐观消息，”Raymond James分析师Simon Leopold表示。“获利将会符合预期，公司会告诉我们营运环境艰困，而他们正努力恢复成长。”

Leopold表示，部分投资人原先期望该公司11月发布的财务目标是过度保守的。

但由于整体市场未有太多改善迹象，Leopold称业绩迅速好转的期望已然消退。

“其看来相当保守的财测似乎是正确的，”Leopold表示，他称原因在于整体新兴市场可能疲软，且其他具有新兴市场曝险的业者财报欠佳。

拥有新兴市场曝险的IBM(IBM.N)1月时公布营收连续四季低于预期，称中国等市场疲软。

根据汤森路透I/B/E/S，华尔街平均预估思科公布会计年度第二季每股盈余(EPS)0.37美元，营收110.27亿美元。

Cantor Fitzgerald分析师Brian Marshall表示，思科的困境可能在会计年度第三季达到谷底，但前景仍具不确定性。

“我们预期新兴市场需求近期仍将面临挑战，而服务供应商需求疲弱看来比较像是思科的个别问题。”

分析师平均预估思科会计年度第三季营收为113.4亿美元，意味着较前季略为增长，但较上年同期的122亿美元大幅下滑。

11月13日公司发布获利预警之前，思科股价收报24美元，到了12月中旬思科调降长期成长目标时，股价已经下跌近16%，至20.24美元。

股价后来逐步回升，周二收报22.71美元，但这可能投资人对长期抱持希望，而非幻想着公司马上翻身。

Leopold表示，“在这个时点买进肯定得要有耐心。”(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍/石冠兰)

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