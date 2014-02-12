思科财报料显示营收锐减 恐将迎来更多噩耗

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约2月12日 -网路设备公司思科(CSCO.O)上次公布季度财报时的难堪财测数据让投资人大感震惊，但当思科周三公布财报时，投资人恐将得面对更多坏消息。
思科在11月13日警告称，1月止的会计年度第二季营收可能下滑多达10%，而且要好几季以后才会恢复成长。
思科归咎于新兴市场及服务供应商的需求疲软，以及受到美国政府监视中国事件的波及。
多位分析师表示，思科周三盘后公布财报时，投资人可能会迎来更多黯淡的预估。
“预期相当低迷。我认为该公司不会提供乐观消息，”Raymond James分析师Simon Leopold表示。“获利将会符合预期，公司会告诉我们营运环境艰困，而他们正努力恢复成长。”
Leopold表示，部分投资人原先期望该公司11月发布的财务目标是过度保守的。
但由于整体市场未有太多改善迹象，Leopold称业绩迅速好转的期望已然消退。
“其看来相当保守的财测似乎是正确的，”Leopold表示，他称原因在于整体新兴市场可能疲软，且其他具有新兴市场曝险的业者财报欠佳。
拥有新兴市场曝险的IBM(IBM.N)1月时公布营收连续四季低于预期，称中国等市场疲软。
根据汤森路透I/B/E/S，华尔街平均预估思科公布会计年度第二季每股盈余(EPS)0.37美元，营收110.27亿美元。
Cantor Fitzgerald分析师Brian Marshall表示，思科的困境可能在会计年度第三季达到谷底，但前景仍具不确定性。
“我们预期新兴市场需求近期仍将面临挑战，而服务供应商需求疲弱看来比较像是思科的个别问题。”
分析师平均预估思科会计年度第三季营收为113.4亿美元，意味着较前季略为增长，但较上年同期的122亿美元大幅下滑。
11月13日公司发布获利预警之前，思科股价收报24美元，到了12月中旬思科调降长期成长目标时，股价已经下跌近16%，至20.24美元。
股价后来逐步回升，周二收报22.71美元，但这可能投资人对长期抱持希望，而非幻想着公司马上翻身。
Leopold表示，“在这个时点买进肯定得要有耐心。”(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍/石冠兰)
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