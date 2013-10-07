独家：思科、谷歌及思爱普洽谈部分或整体收购黑莓

路透纽约/旧金山10月4日 - 数名消息人士指出，黑莓(BlackBerry)正与思科(CSCO.O)、谷歌(GOOG.O)及思爱普(SAPG.DE)洽谈，讨论部分或整体出售黑莓。黑莓因智能手机业务欠佳，目前正在寻找买主。

数周前，黑莓最大股东Fairfax Financial Holdings(FFH.TO)为首的财团与黑莓达成初步协议，以约47亿美元将黑莓私有化，由于融资问题，这项交易已引起质疑。若黑莓与上述企业达成协议，将成为私有化之外的另一选择。

黑莓要求下周初之前潜在策略买主表达意愿，这些企业还包括英特尔(INTC.O)及LG(066570.KS)与三星电子(005930.KS)等亚洲公司。

不确定哪些企业会出价。但消息人士表示，尽管对资产价值的疑虑仍是问题，这些可能出手收购的科技企业对黑莓的安全服务器网级及专利资产特别感兴趣。

谷歌、英特尔、思科、LG及思爱普拒绝评论。未能联系取得三星评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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