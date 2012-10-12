思科指责华为对2003年版权纠纷案陈述不实

路透纽约10月11日电---美国思科(CSCO.O)周四指责华为HWT.UL对2003年版权纠纷案作虚假陈述，思科公布了一份据称此前处於密封状态的文件部分内容。

华为曾多次表示，思科的说法有失公允，因有争议的源代码是华为从第三方获得的。华为是世界第二大路由器生产商。

华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)当前成为美国众院情报委员会关注重点。该委员会报告中称，中国方面可利用这两家公司生产的设备从事间谍活动，危及重要系统。

思科称目前通过公司法律总顾问钱德勒（Mark Chandler）的博客公布一份专家报告的部分内容，说：“这样世界就知道到底发生了什麽。”

思科公布的文件片断中称：“标注和间距的精确，不仅说明华为获得了思科的代码，而且表明思科的代码是以电子方式复制并嵌入到华为的代码中。”2003年的这宗侵权案最终不了了之。

思科执行长钱伯斯（John Chambers）)称，华为总是不遵守游戏规则。

思科执行副总裁劳埃德(Rob Lloyd)今年早些时候曾表示：“我们清楚地知道，我们的客户能看到思科的创新，但他们从华为看不到同样的创新。我们要明确说，模仿不是创新。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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