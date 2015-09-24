思科加入美中科技合作阵营 将与浪潮合资建厂

路透北京9月24日 - 全球第一大网络设备商思科(CSCO.O)周四称，将与中国服务器(伺服器)生产商浪潮集团组建一家合资企业，在中国市场销售网络和云计算产品。思科在中国面临政治压力及销量日渐下滑的困扰。

思科和浪潮称，他们将向新项目注资1亿美元，但未透露其他细节。

在中国国家主席习近平本周访美期间及之前，已有多项中美科技企业结盟交易对外宣布。思科和浪潮的合作为最新一桩。(完)