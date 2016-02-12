分析：强劲获利提振思科股价急涨 但引发对整体IT支出情况的担忧

2015年5月4日在芝加哥拍到的思科公司标识。 REUTERS/Jim Young

路透旧金山2月11日 - 网络设备巨擘思科(CSCO.O)公布的强劲业绩，表明其经受住了全球资讯科技(IT)支出放缓的打击。但潜在客户正在搁置一些项目的迹象，令人更加担心整体IT成长情况。

思科股价周四飙升10%，与整体股市下跌形成对比。该公司设定的获利目标符合华尔街的预期，尽管全球企业的支出转弱。思科三个月前调降目标，也让华尔街调整了预期。

思科执行长Chuck Robbins周三对分析师表示，客户在1月“有所停顿”，评估经济状况。关键项目上的支出仍在继续，但弹性较强的项目则遭到搁置。

分析师认为这对于一些科技企业来说是不详之兆。

“这实际上是用于判断整体IT支出情况的依据，”Sun Trust分析师Inder Singh在谈及思科的评论时说道，“当他们发声并谈论放缓以及减速时，通常会影响整个市场。”思科的指引“在影响其他企业方面是有预见性的”，他补充道。

思科公布数据中心和交换机业务疲软。一些分析师认为其他数据中心产品可能也会有问题，比如网络、服务器、存储和虚拟化产品。

企业数据存储设备制造商易安信电脑系统EMC.N股价周四下跌1.59%。生产服务器并提供相关服务的IBM(IBM.N)股价下跌1.95%。销售服务器产品的惠普企业(HPE)(HPE.N)股价下跌3.58%。

不过思科称对安全和新一代数据中心的需求强劲，抵住了下滑之势。新一代数据中心比传统数据中心更依赖软件。生产新一代数据中心交换机的Arista Networks(ANET.N)股价周四上涨1.49%，该公司下周将公布财报。

信赖新一代数据中心的保险公司Assured Guaranty(AGO.N)已升级设备，用软硬件一体化产品替换了之前由不同部件组成的设备。其新系统中包含来自思科的零部件。

不过，这类业务在整个IT市场中仍只占很小比重。

全球IT支出今年预计将成长1.7%。但研调机构Gartner的分析师Richard Gordon称该公司可能修正评估。

“下一次我们更新预估时，若是IT支出增幅预估下修，我也不会感到意外。因为宏观经济疑虑、地缘政治担忧以及市场震荡加剧，对企业信心产生负面影响，”他说，并称由于科技支出的特性，他预期不会出现“大幅放缓”。

惠普前任首席信息官Ralph Loura表示，许多企业的信息主管可能想找出不会妨碍整体长期计划的短期省钱方法。但策略可能改变。

“一旦成本压力持续过久、或者出现明显转折点，”他说，“到那时候你就得再度回到核心策略。”(完)