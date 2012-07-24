思科拟裁员1,300人 继续精简组织

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透7月23日电---美国网络设备生产商思科(CSCO.O)周一称,计划裁员约1,300人,这是目前公司重组工作的一部分.
该公司在电邮声明中称:"我们正在推进一系列有重点有范围限制的重组,将总共影响到我们全球员工中大约2%的人."
声明称,公司正持续实施组织简化并评估全球部分地区经济环境,而上述举措只是其中一环.
根据思科网站,该公司截至会计年度第三季共有65,223名员工.
思科去年开始启动了10亿美元的费用削减计划,以简化结构提高效率.
当时还宣布,计划裁减15%的员工.
思科将於8月15日公布第四财季业绩.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。