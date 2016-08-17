思科将裁员约1.4万人 占全球员工数近20%--CRN

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透8月16日 - 科技新闻网站CRN援引接近思科的消息人士称，网络设备生产商思科(CSCO.O)将裁员约1.4万人，相当于其全球员工数量的近20%。
报导称，思科料将在几周内宣布裁员决定。该公司正在从以硬件为本向以软件为主转型。
思科拒绝发表评论；截至4月30日止，该公司拥有逾7万名雇员。
CRN援引一位熟知情况的消息人士称，在思科努力在目标市场获得更高份额、并致力于提高利润率之际，“为了软件定义的未来”，思科越来越需要与以往“不同的员工技能”。
思科一直投资于面向数据中心的数据分析软件和云工具等新产品，以抵消电信运营商和企业的网络交换机和路由器支出疲弱的影响。
据CRN，思科已向本公司雇员提供了许多提前退休计划。
截至周二思科在纳斯达克(Nasdaq)市场的收盘价31.12美元，今年迄今该公司股价累计涨约15%，同期内道琼美国科技硬件及设备指数升10.5%。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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