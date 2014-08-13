思科计划再裁6000岗位 同时预计季度业绩持平

路透8月13日 - 网络设备制造商思科(Cisco System)(CSCO.O)预计目前季度业绩表现一般，同时表示计划再裁减6,000个岗位。该公司正处在向新型高端交换机和路由器过渡的时期。

这至少是该公司大约三年来的第三次裁员。思科随着互联网的兴起而壮大，但近年来难以维持增长。

公司在2013年8月宣布将裁掉4,000个岗位。在2011年表示计划裁员逾11,000人。

思科股价盘后较Nasdaq收盘价25.20美元下跌2.7%，至24.90美元。

“市场不等人。我们将引领市场，”思科执行长钱伯斯在电话会议中对分析师表示。“而要获得这种能力，就要做出一些艰难的决定。我们将积极管理成本并提高效率。”

思科还预计当前会计年度第一季每股盈余(EPS)在0.51-0.53美元之间，预计营收在持平至成长1%之间。

思科会计年度第四季营收下降0.5%至124亿美元，降幅小于预期。汤森路透I/B/E/S调查的分析师原本预期营收为121亿美元。公司此前预期该季营收降幅在1-3%之间。

思科公布会计年度第四季净利为28亿美元，持平于上年同期，经调整后每股盈余0.55美元，也超过分析师预估的0.53美元。(完)

(编译 王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/于春红)

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