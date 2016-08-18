焦点：思科宣布裁员7% 业务重点转向软件服务

图为思科的logo。 REUTERS/Jim Young/File Photo

路透旧金山8月17日 - 思科(Cisco Systems)(CSCO.O)表示将裁员近7%，并在第一季为此提列高达4亿美元的支出；同时将业务重点由传统的硬件转向高利润软件。

逐步转向比如安全、物联网和云计算等快速成长的领域是因为，面对来自华为和Juniper Networks(JNPR.N)等公司的激烈竞争，电信运营商和企业客户对思科传统的交换器和路由器产品需求低迷。

7月30日止的第四财季，该公司路由器业务营收下降6%，交换器业务营收增长2%。思科称，服务供应商订单减少5%，新兴市场营收下降6%。

思科预计第一财季营收将持平，给出的获利预估低于分析师预期，称其预计经调整后每股盈余介于0.58-0.60美元之间，华尔街预期为0.60美元。

提到服务供应商与新兴市场这两个议题时，执行长Chuck Robbins在电话会议上对分析师表示，“我们不确定如何在未来就这两个部分规划改善。”

Robbins去年7月接手钱伯斯担任执行长后，便引领思科朝向更为侧重软件与注册服务的方向前进。Robbins表示，安全是思科所有客户的重中之重，此一项目的季度营收增长16%。

思科表示，第四季毛利率与营业利润率也有所改善，反映节约成本的结果。

“这是我们朝软件转型的部分作为，”财务长Kelly Kramer表示，“这些业务有很好的利润，也是整体转型的一部份。”

思科也押注于收购推动成长，根据FactSet StreetAccount数据，Robbins担任执行长后已进行10次收购，从物联网新创企业Jasper Technologies到云安全供应商CloudLock等等。

思科股价在盘后交易中下跌1.4%至30.30美元。

截至周三收盘，思科股价今年已上涨13.2%，标普500指数.SPX同期涨幅为6.8%。

思科公布，会计年度第四季净利增至28.1亿美元，或每股获利0.56美元，上年同期分别为23.2亿美元或0.45美元。扣除特殊项目的每股获利为0.63美元。

营收则下降2%，至126.4亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师之前平均预计该公司每股获利0.60美元，营收125.7亿美元。

思科预计在第一季开始裁员，并称该季将提列约3.25亿-4亿美元费用。整体而言，该公司预计税前费用为7亿美元。

科技新闻网站CRN援引接近思科的消息人士称，思科计划裁员约1.4万人，相当于其全球员工数量的近20%。(完)