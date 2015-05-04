钱伯斯执掌思科20年 股价上涨近15倍

路透5月4日 - 网络设备生产商思科(CSCO.O)在首席执行长钱伯斯执掌的20年间股价上涨超过1,470%，年营收从12亿美元增至470亿美元。

但该公司股价在过去六年间表现落后于Nasdaq指数。目前股价较纪录高位低约65%，而Nasdaq指数.IXIC距离2000年峰值仅低2%。

思科周一宣布，钱伯斯将在7月卸任，由公司元老Chuck Robbins接任。

思科股价在过去20年间大涨1,471%，远超Nasdaq指数同期563%的涨幅。

过去20年间，微软(MSFT.O)上涨了1,211%，英特尔(INTC.O)涨幅为671%。它们与思科和戴尔电脑并称为“Nasdaq四骑士”。目前，戴尔已经退市。

2000年3月27日，根据稀释后股票计算，思科市值触及约6,190亿美元的峰值，股价触及历史高位82美元。

周一思科的市值为1,480亿美元，在Nasdaq市场排名第八。2000年巅峰时期排名第二。

在1995-2000年钱伯斯任执行长的前六年，该公司股价跑赢Nasdaq指数。在之后的14年中，有六年跑赢，八年跑输。

2002年10月8日，思科股价触及8.12美元，为触及峰值后的最低水平。

该公司2014会计年度营收为471亿美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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