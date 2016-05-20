思科第三季获利优于预期 因其网络安全产品大受欢迎

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透5月19日 - 网络设备制造商思科(Cisco System)(CSCO.O)公布会计年度第三季获利优于预期，部分受到其网络安全产品需求强劲所助。
该公司股价在周三盘后交易中劲扬5.16%。
思科对当前一季亦给出乐观财测，预估经调整每股获利0.59-0.61美元，营收介于持平至增长3%。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本对第四季的平均预估为，每股盈余0.58美元，营收124.2亿美元。
思科包括防火墙保护、入侵侦测和防护系统在内的安防业务营收增长17%，因SourceFire产品热销。
思科第三季数据中心业务营收增长1%。
传统路由器业务营收下降5%，交换机部门营收亦降3%。
思科目前正向高端交换机和路由器产品转型，并投资诸如数据分析软件和用于数据中心的云端工具等新产品。
该公司截至4月30日的第三季净利减少至23.5亿美元，合每股0.46美元；上年同期为24.4亿美元，或每股0.47美元。
扣除特殊项目，该公司每股获利0.57美元。
汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估每股获利0.55美元，营收119.7亿美元。
营收从121.4亿美元降至120.0亿美元。(完)
(编译 郑茵/许娜；审校 徐文焰)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。