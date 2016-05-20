思科第三季获利优于预期 因其网络安全产品大受欢迎

路透5月19日 - 网络设备制造商思科(Cisco System)(CSCO.O)公布会计年度第三季获利优于预期，部分受到其网络安全产品需求强劲所助。

该公司股价在周三盘后交易中劲扬5.16%。

思科对当前一季亦给出乐观财测，预估经调整每股获利0.59-0.61美元，营收介于持平至增长3%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本对第四季的平均预估为，每股盈余0.58美元，营收124.2亿美元。

思科包括防火墙保护、入侵侦测和防护系统在内的安防业务营收增长17%，因SourceFire产品热销。

思科第三季数据中心业务营收增长1%。

传统路由器业务营收下降5%，交换机部门营收亦降3%。

思科目前正向高端交换机和路由器产品转型，并投资诸如数据分析软件和用于数据中心的云端工具等新产品。

该公司截至4月30日的第三季净利减少至23.5亿美元，合每股0.46美元；上年同期为24.4亿美元，或每股0.47美元。

扣除特殊项目，该公司每股获利0.57美元。

汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估每股获利0.55美元，营收119.7亿美元。

营收从121.4亿美元降至120.0亿美元。(完)