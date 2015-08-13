思科季度业绩优于预期 因交换机和路由器销售强劲

路透8月12日 - 网络设备制造商思科(Cisco)(CSCO.O)公布的季度营收和获利高于预期，凸显市场对其交换设备和路由器的需求强劲复苏。

思科股价周三在美股盘后交易中上扬近3%。

来自软件定义网络(SDN)的竞争令思科关键的服务器业务举步维艰。SDN能提供在便宜硬件上运行的软件。

但思科的新款Nexus 9000系列交换机在帮助公司赢回客户。这系列的交换机可应对云计算和大数据带来的工作量。

思科目前还在投资数据分析软件和云管理工具等新产品。

截至7月25日的第四财季，包括软件和云服务在内的服务营收增长3.8%至29.3亿美元。包括路由器和交换机在内的产品营收增长4%至99.1亿美元。

经调整的每股盈余为0.59美元。

思科第四季净利增至23.2亿美元，或每股0.45美元，上年同期分别为22.5亿美元和0.43美元。

营收增长近4%，至128.4亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股盈余0.56美元，营收126.5亿美元。

思科股票在Nasdaq收报27.90美元。自5月上次公布财报至周三收盘，该股下跌近5%。(完)

(编译 白云/王丽鑫；审校 杜明霞/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。