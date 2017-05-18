思科营收预估令人失望 称将再裁员1100人

路透5月17日 - 全球最大网络设备生产商思科(CSCO.O)预计当前季度营收远低于分析师预估，并称其将再裁员1,100个工作岗位，因其扩大努力转型为以软件为主的企业。

思科股价周三盘后下跌8.2%至31.05美元。该股在正常交易时段收低1.4%，道琼工业指数.DJI则下跌1.78%。

思科表示，新的裁员将导致额外多出1.5亿美元的税前支出。思科在8月时宣布将裁员5,500人。

该公司周三表示，预期第四季营收将较上年同期减少4-6%，暗示在118.8-121.3亿美元区间内。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为125.1亿美元。

思科曾表示，在4月29日止的第三季公部门业务订单下滑4%。

思科执行长Chuck Robbins在业绩电话会议上表示，“在预算能见度欠缺的情况下，目前严重陷入泥沼。”

最新一季对思科路由器的需求仍疲弱，这也是该公司营收连续第六季下滑的原因之一。

根据财务数据和分析公司FactSet Street Account，该公司备受关注的安全业务，营收增长9%至5.27亿美元，但不及分析师预估的5.455亿美元。

思科表示，预期当前季度经调整的每股获利为0.60-0.62美元。分析师平均预估为0.62美元。

该公司第三季净利增至25.2亿美元，每股获利0.50美元，上年同期分别为23.5亿美元或0.46美元。

不计特殊项目，每股盈余0.60美元。

营收减少0.5%至119.4亿美元。

分析师平均预期经调整每股获利0.58美元，营收118.9亿美元。(完)