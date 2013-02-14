美股业绩: 思科第二季业绩优于市场预期,执行长称欧洲业务现改善迹象

路透2月13日 - 网络设备生产商思科(Cisco) 周三公布的季度业绩优于华尔街预期,公司执行长表示,欧洲业务出现改善迹象.

"我们看到政府支出回稳的初步迹象,在超过三分之二的欧洲国家也出现这种迹象."思科执行长钱伯斯在公布业绩后的电话会议上对分析师表示.

"不过这种改善迹象还要再持续一个季度,才会让我真正兴奋起来."他补充道.

钱伯斯对经济状况的评论通常会受到密切关注,因为思科业务遍及全球,且客户基础十分多元,所以被视为行业风向标.

该公司股价在周三盘后交易下跌2.4%至20.63美元.

思科公布,在1月26日截止的会计年度第二季,营收较上年同期增长5%至121亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前平均预计为120.6亿美元.

扣除特殊项目的获利则增长6.2%至27亿美元,合每股盈余(EPS)为0.51美元,较分析师平均预期的0.48美元高0.03美元.

该公司表示,预期第三季的营收将较上年同期增长4%至6%.