美股业绩: 思科第二季业绩优于市场预期,执行长称欧洲业务现改善迹象

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
路透2月13日 - 网络设备生产商思科(Cisco) 周三公布的季度业绩优于华尔街预期,公司执行长表示,欧洲业务出现改善迹象.
"我们看到政府支出回稳的初步迹象,在超过三分之二的欧洲国家也出现这种迹象."思科执行长钱伯斯在公布业绩后的电话会议上对分析师表示.
"不过这种改善迹象还要再持续一个季度,才会让我真正兴奋起来."他补充道.
钱伯斯对经济状况的评论通常会受到密切关注,因为思科业务遍及全球,且客户基础十分多元,所以被视为行业风向标.
该公司股价在周三盘后交易下跌2.4%至20.63美元.
思科公布,在1月26日截止的会计年度第二季,营收较上年同期增长5%至121亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前平均预计为120.6亿美元.
扣除特殊项目的获利则增长6.2%至27亿美元,合每股盈余(EPS)为0.51美元,较分析师平均预期的0.48美元高0.03美元.
该公司表示,预期第三季的营收将较上年同期增长4%至6%.
其预计扣除特殊项目的EPS介于0.48-0.50美元,符合分析师平均预期的0.49美元.(完)
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
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路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。