美股盘后：思科重挫5%，因预计当前季度营收低于分析师预估

《美国重要政经日程》--6月21日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
路透5月17日 - 全球最大网络设备生产商思科周三在美股盘后交易中重挫5%，此前该公司预计当前季度营收低于分析师预估。
该公司表示，预计会计年度第四季营收同比下滑4-6%，暗示在118.8-121.3亿美元区间内。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为125.1亿美元。
思科还表示，其扩大的重组计划将包括再裁员1,100人，并预计将计入税前支出1.5亿美元。
思科8月曾表示，将裁员5,500人。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
路透多伦多6月20日 - 加拿大主要股指周二大幅收低，原油下跌拖累能源股骤降，Cenovus Energy Inc宣布执行长将离职后股价下挫。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息路径。