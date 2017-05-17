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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 04:34 BJT

美股盘后：思科重挫5%，因预计当前季度营收低于分析师预估

路透5月17日 - 全球最大网络设备生产商思科周三在美股盘后交易中重挫5%，此前该公司预计当前季度营收低于分析师预估。

该公司表示，预计会计年度第四季营收同比下滑4-6%，暗示在118.8-121.3亿美元区间内。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为125.1亿美元。

思科还表示，其扩大的重组计划将包括再裁员1,100人，并预计将计入税前支出1.5亿美元。

思科8月曾表示，将裁员5,500人。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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