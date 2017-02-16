思科季度获利优于预期 因网络安全产品需求旺盛

路透2月15日 - 美国网络设备制造商思科(Cisco System)(CSCO.O)公布的季度营收与获利均高于预期，主要是因为市场对其安全产品的需求强劲。

思科股价过去12个月上涨了27%，并在周三触及逾九年高点，但盘后跌1.3%至32.40美元。

思科包括防火墙保护和入侵侦测系统在内的网络安全业务营收增长14%至5.28亿美元。据市场调研公司FactSet Street Account，分析师此前平均预期这项业务营收为5.191亿美元。

传统的交换机业务仍然是思科的最大业务，第二季营收下降5%至33.1亿美元。据FactSet Street Account，分析师此前平均预期这项业务营收为33.8亿美元。

由于面临Juniper Networks Inc (JNPR.N)等厂商的激烈竞争，而且电信运营商与企业的支出不振，思科的硬件业务一直处于困境之中。

为弥补交换机和路由器等传统产品系列需求迟缓的问题，思科专注于安全、物联网以及云计算等领域。

扣除特殊项目，该公司每股获利0.57美元，比汤森路透I/B/E/S显示的分析师平均预估值高0.01美元。

思科称预计当前季度经调整后的获利为每股0.57-0.59美元。分析师平均预期为每股0.58美元。

公司净利在截至1月28日的第二季下降至23.5亿美元或每股0.47美元，上年同期分别为31.5亿美元或每股0.62美元。

营收下降2.9%至115.8亿美元，连续第五个季度下降。(完)