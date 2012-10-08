* 思科中止与中兴通讯销售结盟

* 路透报导引发美国商务部和联邦调查局(FBI)展开调查

* 国会委员会称中兴与华为构成安全隐患

路透伦敦10月8日电---思科中止了与中国中兴通讯的长期销售合作关系.之前该公司对中兴涉嫌向伊朗出售思科电信设备进行了内部调查.

在思科进行调查之前,路透在今年3月和4月曾报导中兴通讯将禁售的思科和其他美国公司生产的计算机设备出售给伊朗最大电信公司.去年中兴同意向控制该电信公司财团的下属分支出售价值数百万美元的高科技产品,其中包括思科交换机.

上述报导引发相关公司进行内部调查,美国商务部、相关的国会委员会和美国联邦调查局(FBI)也就此事展开调查.中兴位於美国德州子公司的法律总顾问指称,母公司在路透发布首篇报导之後企图进行隐瞒,并且有可能销毁相关文件.FBI对上述指称展开刑事调查.

美国众议院情报委员会在周一将要公布的报告草案中称,由於中国政府可能对中兴和电信设备制造商华为施加影响,对美国国家安全构成威胁,因此这两家公司应不准进入美国市场.中兴和华为均予以否认.

中兴通讯发言人David Dai Shu在谈及思科中断合作关系的决定时表示,"中兴对此事十分关切,正在与思科沟通.与此同时,中兴通讯在对伊朗调查的问题上正积极与美国政府合作,我们相信此事将得到妥善处理."

在近期一次采访中,思科总裁兼执行长钱伯斯拒绝谈论有关中兴向伊朗出售设备的调查结果.但表示,思科不会容许其设备"直接或间接"出售给伊朗这样的禁售国家."当出现这种情况时,我们就会非常果断地站出来采取行动.因此,你可以认为这种情况不会再发生."(完)

--编译 李春喜/丁琦;审校 张明钧/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。