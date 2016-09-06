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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 21:21 BJT

标题新闻：海航集团旗下的Avolon接近与美国CIT达成协议，以30-40亿美元收购其飞机租赁资产-消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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