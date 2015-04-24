Citadel高管将转职管理阿里巴巴高管家族资产--彭博

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月24日 - 彭博引述两名知情人士说法指出，对冲基金业者Citadel常务董事Oliver Weisberg已经辞职，将协助Alibaba阿里巴巴集团控股(BABA.N)高阶主管经营一个家族办公室。
Citadel发言人Mike Geller表示，Weisberg将会在6月底离开这家由Kenneth Griffin主持的对冲基金公司。
一名消息人士指出，Weisberg将会加入由阿里巴巴副董事长蔡崇信在香港成立的家族办公室。彭博指出，该家族办公室也将管理阿里巴巴其他部分创办人的财富。
彭博引述蔡崇信发言人Jim Wilkinson说法指出，蔡崇信计画创办一个投资计画，为一些家族产生长期稳定的回报。
报导称，Weisberg将会与Alexander West共同管理这个家族办公室，West先前一直在经营蔡崇信家族办公室公司Blue Pool Capital。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。