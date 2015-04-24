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国际财经 | 2015年 4月 24日 星期五 11:16 BJT

Citadel高管将转职管理阿里巴巴高管家族资产--彭博

路透4月24日 - 彭博引述两名知情人士说法指出，对冲基金业者Citadel常务董事Oliver Weisberg已经辞职，将协助Alibaba阿里巴巴集团控股(BABA.N)高阶主管经营一个家族办公室。

Citadel发言人Mike Geller表示，Weisberg将会在6月底离开这家由Kenneth Griffin主持的对冲基金公司。

一名消息人士指出，Weisberg将会加入由阿里巴巴副董事长蔡崇信在香港成立的家族办公室。彭博指出，该家族办公室也将管理阿里巴巴其他部分创办人的财富。

彭博引述蔡崇信发言人Jim Wilkinson说法指出，蔡崇信计画创办一个投资计画，为一些家族产生长期稳定的回报。

报导称，Weisberg将会与Alexander West共同管理这个家族办公室，West先前一直在经营蔡崇信家族办公室公司Blue Pool Capital。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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