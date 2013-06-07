独家：微软联手FBI重创僵尸网络

路透波士顿6月5日(记者 Jim Finkle) - 微软(MSFT.O)携手美国联邦调查局(FBI)在全球逾80个国家当局的协助下，对全球最大的网络犯罪组织之一发起了重要打击。该组织在过去18个月中可能从多家银行的账户中窃取了逾5亿美元。

微软表示，该公司的数据犯罪部(Digital Crimes Unit)周三成功打击了Citadel僵尸网络，捣毁了该组织估计1,400个恶意计算机网络中的至少1,000个。

根据微软的数据，Citadel僵尸网络感染了全球多达500万台个人电脑，并被用来从多个金融机构盗取财物。受波及的机构包括美国运通 (AXP.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、eBay(EBAY.O)的PayPal、汇丰银行(HSBA.L)(0005.HK)、摩根大通(JPM.N)、加拿大皇家银行(RY.TO)和富国银行(WFC.N)等。

尽管犯罪分子依然逍遥法外，当局也不知道这些组织任何领导人的身份，但国际协同行动对其网络攻击能力构成了重大打击。

微软数据犯罪部负责人Richard Domingues Boscovich表示：“这些犯罪分子会感到深受重创。”

Citadel是全世界最大的僵尸网络之一。微软称他的创立者通过盗版的Windows操作系统捆绑软件，以此控制美国、西欧、香港、印度和澳大利亚的个人电脑。

FBI对路透表示，他们正在与欧洲刑警组织和其他海外当局密切合作，试图抓获这些犯罪分子。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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