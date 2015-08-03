对冲基金Citadel确认其一账户被深交所限制交易

路透上海8月3日 - 全球知名对冲基金Citadel周一确认，其拥有的国信期货有限责任公司－司度(上海)贸易有限公司账户已被深圳证券交易所限制交易。目前，公司各办公室的其它运营正常。

Citadel在回复路透的邮件中表示，Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，公司自始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。

公司表示，“我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。”

国内媒体曾有报导称，司度贸易目前唯一股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L。

中国证监会上周五表示，正对具程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证券所随后宣布对24个账户限制交易三个月，其中包括国信期货－司度（上海）贸易有限公司的账户。上周五晚间沪深证交所又对存在异常交易行为或存在重大异常交易行为的10个账户采取限制交易三个月的措施。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。