对冲基金Citadel确认其一账户被深交所限制交易

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月3日 - 全球知名对冲基金Citadel周一确认，其拥有的国信期货有限责任公司－司度(上海)贸易有限公司账户已被深圳证券交易所限制交易。目前，公司各办公室的其它运营正常。
Citadel在回复路透的邮件中表示，Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，公司自始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。
公司表示，“我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。”
国内媒体曾有报导称，司度贸易目前唯一股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L。
中国证监会上周五表示，正对具程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证券所随后宣布对24个账户限制交易三个月，其中包括国信期货－司度（上海）贸易有限公司的账户。上周五晚间沪深证交所又对存在异常交易行为或存在重大异常交易行为的10个账户采取限制交易三个月的措施。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。