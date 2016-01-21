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国际财经 | 2016年 1月 21日 星期四 17:22 BJT

花旗集团调降2016年全球经济成长率预测至2.7%

路透伦敦1月21日 - 美国投资银行花旗集团周四调降全球经济成长率预测，并称全球经济衰退的风险正在升高。

花旗将2016年全球经济成长率预测由2.8%下修至2.7%，理由为通胀停滞所造成的压力。

“我们的经济成长率预测风险应该还是偏向下档，全球经济衰退的风险逐渐升高，”花旗全球首席经济学家Willem Buite在一篇研究报告中指出。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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