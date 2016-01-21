花旗集团调降2016年全球经济成长率预测至2.7%

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月21日 - 美国投资银行花旗集团周四调降全球经济成长率预测，并称全球经济衰退的风险正在升高。
花旗将2016年全球经济成长率预测由2.8%下修至2.7%，理由为通胀停滞所造成的压力。
“我们的经济成长率预测风险应该还是偏向下档，全球经济衰退的风险逐渐升高，”花旗全球首席经济学家Willem Buite在一篇研究报告中指出。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。