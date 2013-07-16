花旗研究部上修今明年原油价格预估 下修金属价格预估

路透7月15日 - 花旗集团(C.N)研究部周一重新修订了石油和金属的价格预估，称是因全球经济环境改变，特别是对通胀和宏观风险的忧虑下降。

花旗集团旗下研究部上修了原油2013年和2014年的价格预估，随着炼厂维修期的结束且全球“炼厂产出朝夏季峰值迈进”，油市看似状态良好。

花旗研究部将西德克萨斯中质油2013年平均价格预估从每桶90美元上修至95.90美元，亦将2014年预估从83美元调升至91.80美元。该研究部还把布兰特原油2013价格预估从每桶104美元上调至105.3美元，将2014年价格预估从93美元调升至97.50美元。

花旗研究部将2013年金价预估从每盎司1,555美元下调至1,358美元，把银价预估从每盎司28美元下修至22.50美元。此外，该研究部还将2014年金价预估从1,435美元调降至1,145美元，把银价预估从26美元下调至18美元。

该研究部称，2013年黄金和白银的价格料仍疲弱。

该部将2013年铝价预估从每吨1,975美元下调至1,870美元，把铜价预估从每吨7,515美元调降至7,205美元。

该研究部亦将2013年铅价预估从每吨2,190美元下修至2,090美元，而且把镍价预估从每吨18,035美元下调至15,292美元。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 孙茉莉)

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