花旗调高多数大宗商品今年价格预估

* 预计2012年大宗商品表现不均衡

* 预计农产品价格呈区间波动

路透4月17日电---花旗集团(C.N)周二上调对多数贵金属、基本金属和谷物的2012年价格预估.

花旗在客户报告中写道,"大宗商品市场日益分化,大多数资产类别呈区间波动,受宏观经济因素和相对平衡的基本面驱动."

花旗补充道,表现不均衡的状况料贯穿2012年全年.

该行调高了2012年黄金、铂金(白金)和钯金的价格预估,但调降了2013年的黄金预估.

花旗分析师在第二季大宗商品最新报告中称,黄金价格可能波动,因市场一方面在不断调整通胀和货币政策预期,另一方面又受到政治面和突发流动性需求的影响.

花旗亦上调多数基本金属的2012年价格预估,比如铝、铜、锌、铅和锡.

"短期内,个别工业金属更可能受供应紧缩和成本因素的影响,而受需求大降的影响较小,"花旗说.

花旗调高芝加哥期货交易所(CBOT)玉米、小麦、大豆和糖,以及纽约商品交易所(NYBOT)-洲际交易所(ICE)可可的2012年价格预估.

"总的来说,我们预计农产品价格料区间波动,基本面略有看涨至中性倾向,预计玉米和油籽将奠定市场基调,"花旗说.(完)

--编译 艾茂林;审校 龚芳

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