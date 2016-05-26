花旗蝉联全球外汇交易市场霸主 大型银行占有的份额下降

路透伦敦5月25日 - 年度行业调查周三显示，在日成交金额达到5万亿(兆)美元的全球外汇交易市场，新加入的规模较小的参与者抢占更大的份额，而世界规模最大的几家外汇交易银行正失去对这一全球最大金融市场的掌控。

在欧洲货币杂志对外汇市场参与者进行的年度调查中，花旗(C.N)以12.9%的份额仍排在全球外汇交易市场的第一位，但低于去年调查时16.1%的份额。

由于监管收紧，交易环境严峻，加上自动化程度提高，排在前五位的银行的总体市场份额也降至44.7%的纪录低点。德意志银行(DBKGn.DE)的市场份额降低几乎一半至7.9%。

美国银行业者抢占了欧洲同行的份额。外汇交易市场排名前10位的银行中有五家来自美国，花旗排名第一，其他四家的排名也在上升。

去年的前10名榜单中，欧洲银行业者占据了六席，但今年有两家跌出榜单，三家的排名在下降。

以下是2016年和2015年的榜单：

2016年 2015年

1. 花旗 12.9% 花旗 16.1%

2. 摩根大通 8.8% 德意志银行 14.5%

3. 瑞银 8.8% 巴克莱 8.1%

4. 德意志银行 7.9% 摩根大通 7.7%

5. 美银美林 6.4% 瑞银 7.3%

6. 巴克莱 5.7% 美银美林 6.2%

7. 高盛 4.7% 汇丰 5.4%

8. 汇丰 4.6% 法国巴黎银行 3.7%

9. XTX Markets 3.9% 高盛 3.4%

10. 摩根士丹利 3.2% 苏格兰皇家银行 3.4%

(完)