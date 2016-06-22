英国公投结果若接近 留欧仍可能损害英国和欧盟的稳定--花旗

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月22日 - 花旗银行的研究人员周三表示，他们相信英国周四公投将会以微弱多数的优势决定留在欧盟，但这样接近的投票结果仍然会损害到英国和欧盟的政治稳定性。
“我们认为有60%的可能，多数英国人会在6月23日的公投中选择‘留欧’，”花旗给客户的研究报告称。“(我们的基准预估是)以微弱多数决定留下，这样还是有可能损害英国/欧盟的政治稳定性。”
“若投票结果为‘退欧’，将会对全球金融市场、经济以及政治产生重大影响，导致英国和欧洲的成长预期被大幅下修，”花旗称。
据必发(Betfair)的赌盘赔率显示，英国公投选择留在欧盟的可能性达到了75%。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。