英国公投结果若接近 留欧仍可能损害英国和欧盟的稳定--花旗

路透伦敦6月22日 - 花旗银行的研究人员周三表示，他们相信英国周四公投将会以微弱多数的优势决定留在欧盟，但这样接近的投票结果仍然会损害到英国和欧盟的政治稳定性。

“我们认为有60%的可能，多数英国人会在6月23日的公投中选择‘留欧’，”花旗给客户的研究报告称。“(我们的基准预估是)以微弱多数决定留下，这样还是有可能损害英国/欧盟的政治稳定性。”

“若投票结果为‘退欧’，将会对全球金融市场、经济以及政治产生重大影响，导致英国和欧洲的成长预期被大幅下修，”花旗称。

据必发(Betfair)的赌盘赔率显示，英国公投选择留在欧盟的可能性达到了75%。(完)