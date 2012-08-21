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国际财经 | 2012年 8月 21日 星期二 09:34 BJT

花旗CEO潘迪特反对主张分拆大型银行的观点

路透伦敦8月21日电---英国金融时报(FT)周二报导,花旗集团执行长潘迪特反对主张分拆大型银行的观点.

潘迪特表示,通过1998年收购Travelers等多宗并购而成立的花旗集团(C.N),已经恢复最初基本的银行业务结构,目前已将并购所得的大部分业务出售.

"现在剩下的基本上都是原来花旗就有的业务.这是曾经尝试过,并证明可行的战略.为什麽它行得通呢?因为这个战略是以业务运营和服务客户为基础,而不是以促成交易为基础.那就是根本差别所在."金融时报援引潘迪特的话报导.

潘迪特表示,花旗有近50%的业务来自新兴市场,并指望亚洲和南半球国家的"增长趋势普遍保持完好",尽管中国经济有所放缓.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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