花旗CEO潘迪特反对主张分拆大型银行的观点

潘迪特表示,通过1998年收购Travelers等多宗并购而成立的花旗集团(C.N),已经恢复最初基本的银行业务结构,目前已将并购所得的大部分业务出售.

"现在剩下的基本上都是原来花旗就有的业务.这是曾经尝试过,并证明可行的战略.为什麽它行得通呢?因为这个战略是以业务运营和服务客户为基础,而不是以促成交易为基础.那就是根本差别所在."金融时报援引潘迪特的话报导.