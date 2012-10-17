花旗CEO潘迪特突然辞职

* Michael Corbat被任命为新执行长

* 潘迪特称考虑辞职已经有一段时间

* 潘迪特的亲密副手、运营长John Havens亦辞职

* 花旗集团股价上涨1.6%

路透10月16日电---在与董事会之间的紧张关系发酵数月後,花旗集团(C.N)执行长潘迪特周二辞去执行长一职,这个突如其来的变故让投资者和公司员工都倍感意外.

该行董事会任命Michael Corbat为花旗集团新任执行长.潘迪特对路透称,辞职是他个人做出的决定,而且之前已经考虑过一段时间.

该行内外多名消息人士称,潘迪特辞职前与董事长奥尼尔(Michael O'Neill)在很多问题上意见不合,关系已经紧张了数月,包括薪酬问题以及运营长John Havens的角色问题.周二,Havens亦递交辞呈.

今年以来,潘迪特卷入一些备受瞩目的糟糕事件中,包括赔本出售零售券商业务剩余股份给摩根士丹利(MS.N).

潘迪特的离开令大多数高层感到惊愕.一位熟知花旗集团情况的消息人士称,潘迪特离开的原因还不清楚,但快速任命Corbat为执行长这一决定清晰地表明,奥尼尔目前完全掌控了该行.

花旗集团股价涨幅一度达2%,因为部分投资者称他们对潘迪特离开并不感到难过.潘迪特在任期间,以坚决反对拆分花旗集团而闻名;部分基金经理认为,拆分公司将增加股东价值.花旗集团股价以1.6%的涨幅结束周二的常规交易,报37.25美元.

继公司股东在4月的徵询投票中否决潘迪特的薪资计划後,董事会与他的关系就已趋於紧张.潘迪特2011年的薪酬超过1,500万美元,但55%的股东投票反对.薪资问题被认为仍是造成内部摩擦的一个原因.

另一位熟悉情况的消息人士称,今年早些时候奥尼尔升任董事长,而且董事会纳新,打破了平静局面,而且可能也为董事长和执行长在战略方向问题上的分歧埋下了隐患.

第三位熟悉花旗的消息人士告诉路透称,潘迪特和奥尼尔发生冲突,是因为奥尼尔希望潘迪特"像士兵一样服从命令."

一名花旗发言人拒绝就潘迪特与董事会的不合置评.

这则消息令投资者感到惊讶.

Holland & Co董事长Mike Holland表示,"(潘迪特)离职并不令人惊讶,但意外的是这件事情发生的太快.为何他立刻就走了?"该公司管理逾40亿美元的资产.

"我不是花旗的股东,但如果我是,我会对Havens的离开感到失望,某种程度上更甚过潘迪特."Holland补充道.

**备受瞩目的挫败**

潘迪特辞职之前,今年发生了一系列备受瞩目的糟糕事件.3月时美国联邦储备理事会(美联储,FED)驳回了该行向股东返还资金的计划;潘迪特曾对分析师和投资者表示,该公司拥有足够资金,可部分返回给股东.

潘迪特的辞职重新引发了在他上任伊始就被问到过的问题:他是否有正确的经验来主导花旗.在金融危机深化的期间该问题也并未消散,监管者对他的表现也不以为然.

"危机期间花旗管理层的表现没有给人留下深刻的印象.他们在决策方面非常艰难,然後一旦作出决定就予以执行."在危机期间担任美国联邦存款保险公司(FDIC)主席的贝尔(Sheila Bair)在她最近的一本书中写道.

潘迪特的接任者Corbat在花旗中扮演着大量重要角色,包括管理Citi Holdings.此为房地产业务和花旗想要剥离的资产所组成的部门.

花旗周二下午表示,Corbat的基本年薪将为150万美元.(完)

--编译 程琳/兰秀娟/王翔琼;审校 徐文焰

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