独家：花旗集团将关闭另类股票交易平台LavaFlow

路透纽约12月2日 - 花旗集团(C.N)周二表示，将关闭旗下另类股票交易平台LavaFlow。目前正值监管机构对券商经营的交易平台严加审查，迫使银行业者重新思考相关成本。

“在最近对LavaFlow ECN评估后，我们决定我们的资金、资源和努力将更好地重新配置在花旗旗下Equities Division的其他领域，”花旗在声明稿中表示。该决定由路透率先报导。

LavaFlow是一个另类交易系统(ATS)，透过电子方式撮合上市股票的买卖单。这种另类交易平台约有40个，和美国11家注册股票交易所如Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)和纽约证券交易所(NYSE)，竞逐的业务大同小异。

根据金融业监管局(FINRA)最新的资料，截至11月10日当周，LavaFlow是第六大股票ATS。其交易平台即所谓的电子通讯网路(ECN)，并不像“暗池”之类的其他另类交易平台会披露交易前信息。

富国银行(WFC.N)于10月关闭暗池交易，指称因欠缺客户需求。暗池交易允许投资者匿名交易，且只会在交易后才提供数据，降低了市场上其他人士跟风交易的可能性。

花旗和富国银行的举措，是因应监管机构担心透明度问题而对另类交易系统严加监督。有数家监管机构持续对暗池业者进行调查，纽约州总检察长并提起诉讼，指控巴克莱(BARC.L)的暗池相关交易涉嫌证券欺诈。(完)

(编译 戴素萍 审校 王兴亚)

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