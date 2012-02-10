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中国财经 | 2012年 2月 10日 星期五 12:22 BJT

花旗集团计划在中国增聘员工并进行更多投资--报载

路透上海2月10日电---媒体周二援引美国花旗集团(C.N)执行长潘迪特的话称,花旗计划在中国增聘员工.中国是花旗在全球业务增长最快的区域之一.

花旗去年12月时宣布全球范围裁员4,500人.

不过潘迪特接受《中国日报》采访时称,需要在中国进行投资,因这是增长最快的经济体之一.

"我们会继续在中国投资,"他说,并补充称花旗希望把握资产管理业务和公司债市场方面的机遇.

花旗在中国的子公司周一表示,其在中国发行信用卡的申请已得到监管部门批准,将成为首家获准从事此类业务的非亚洲银行.

花旗与中国东方证券股份有限公司周三联合宣布,近日已接获中国证监会初步批准,筹建一家合资证券公司,新公司将取名为东方花旗证券有限公司. (完)

--编译 艾茂林;审校 王冠中

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