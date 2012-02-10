花旗集团计划在中国增聘员工并进行更多投资--报载

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透上海2月10日电---媒体周二援引美国花旗集团(C.N)执行长潘迪特的话称,花旗计划在中国增聘员工.中国是花旗在全球业务增长最快的区域之一.
花旗去年12月时宣布全球范围裁员4,500人.
不过潘迪特接受《中国日报》采访时称,需要在中国进行投资,因这是增长最快的经济体之一.
"我们会继续在中国投资,"他说,并补充称花旗希望把握资产管理业务和公司债市场方面的机遇.
花旗在中国的子公司周一表示,其在中国发行信用卡的申请已得到监管部门批准,将成为首家获准从事此类业务的非亚洲银行.
花旗与中国东方证券股份有限公司周三联合宣布,近日已接获中国证监会初步批准,筹建一家合资证券公司,新公司将取名为东方花旗证券有限公司. (完)
--编译 艾茂林;审校 王冠中
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路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周二续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。