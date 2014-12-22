企业并购：花旗集团收购瑞士信贷的大宗商品交易业务--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦12月19日 - 据知情人士周五透露，花旗集团 已经收购瑞士信贷 的大宗商品交易业务。在其他大银行退出该业务之际，花旗则进一步扩张。
该消息人士称，花旗将收购瑞信的基本金属和贵金属、煤炭、铁矿石、货运、原油和油品业务，以及美国和欧洲的天然气业务。在此之前，花旗在夏季和秋季刚刚收购了德意志银行的金属、油品和电力业务。
瑞士信贷7月宣布，将退出大宗商品交易业务，因日趋严苛的监管和更高的资本要求挤压了利润。
摩根大通 、巴克莱 和德意志银行均关闭或削减了自然资源业务。
这笔收购不包括瑞士信贷在美国的电力交易业务。瑞信在2008年基本关闭了美国的电力交易业务，此后基本不从事该业务，但还保留了若干期限更长的曝险。
自7月宣布关闭大宗商品业务以来，瑞信已经将大宗商品仓位由投行部门转至非战略部门，以便于关停或找到买家。
瑞信保留了大宗商品投资者产品业务，包括若干指数。该公司仍可以对贵金属进行电子交易，但作为外汇部门的一部分。
花旗和瑞信均拒绝置评。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申