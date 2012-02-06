花旗获准在中国发行信用卡

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透上海2月6日电---花旗集团(C.N)在中国的子公司周一表示,其在中国发行信用卡的申请已得到监管部门批准,将成为首家获准从事此类业务的非亚洲银行.
花旗表示,或将在今年启动信用卡业务.目前其在中国大陆设有13家分行.
"该批准决定是花旗在中国业务持续扩张的重要里程碑,"花旗集团亚太区首席执行官卓曦文(Stephen Bird)在声明中称.
自从2007年首批外资法人银行获批以来,约40家外资银行已在中国设立法人银行,这使其可以从事人民币相关业务.
目前,香港东亚银行(0023.HK)的中国子公司是唯一一家在中国大陆开展信用卡业务的外资银行.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。