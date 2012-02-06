花旗获准在中国发行信用卡

2011年1月12日在新加坡拍到的花旗银行公司标志。 REUTERS/Harry Suhartono

路透上海2月6日电---花旗集团(C.N)在中国的子公司周一表示,其在中国发行信用卡的申请已得到监管部门批准,将成为首家获准从事此类业务的非亚洲银行.

花旗表示,或将在今年启动信用卡业务.目前其在中国大陆设有13家分行.

"该批准决定是花旗在中国业务持续扩张的重要里程碑,"花旗集团亚太区首席执行官卓曦文(Stephen Bird)在声明中称.

自从2007年首批外资法人银行获批以来,约40家外资银行已在中国设立法人银行,这使其可以从事人民币相关业务.

目前,香港东亚银行(0023.HK)的中国子公司是唯一一家在中国大陆开展信用卡业务的外资银行.(完)