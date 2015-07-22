花旗因信用卡违法操作被判令支付7.7亿美元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月21日 - 美国消费者金融保护署(CFPB)称，花旗集团(C.N)旗下的消费银行因信用卡违法操作被判令向客户支付7亿美元救济。
另外，花旗还需要向CFPB和美国通货监理局(OCC)各交纳3,500万美元的民事罚款。
CFPB署长Richard Cordray在周二的一份声明中称，这是CFPB完成的第十桩同类和解案。
其它因信用卡不当行为被罚的美国主要银行还有摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)。
据汤森路透StarMine，周二的和解金约为花旗2015年预估营收的1%。
“花旗已准备足够资金用于支付与这些协议相关的费用，”该行在一份声明中称。
截至5月21日，花旗自金融危机以来已支付逾170亿美元罚款与和解费用。
CFPB表示，大约700万个客户账户受到花旗“欺骗性营销”手法的影响，包括不如实介绍成本与费用，以及向客户并未享受到的服务收费。
花旗股价周二在纽约证交所收涨0.42%至59.10美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
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