花旗集团计划今年分红池与去年持平--彭博

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月1日 - 彭博引述知情人士的话报导称，花旗集团(C.N)今年计划保持银行家和交易员的分红池与2014年相当。
彭博报导称，花旗集团已经向资深经理通报了公司的决定，但仍可能根据12月份的市场表现而改变决定。
由于在正常工作时间之外，路透无法立即联系到花旗集团置评。
目前正值美国监管机构将敲定有关银行家奖金规定之际。
摩根大通(JPM.N)也计划保持分红池不变。
但高盛(GS.N)等其他美国的银行已公布的计划显示，由于交易收入锐减，将减少分红，最多较去年削减多达16%。
由于整个行业面临交易收入下降，欧洲的银行家也面临着分红减少。
英国国家统计局(ONS)数据显示，英国金融业分红下降了10%至136亿英镑。
德意志银行(DBKGn.DE)首席执行官克莱恩(John Cryan)上月表示，即便是在金融危机之后，银行家的薪酬依然过高。他支持必要时追回已付薪酬。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。