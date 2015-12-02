花旗集团计划今年分红池与去年持平--彭博

路透12月1日 - 彭博引述知情人士的话报导称，花旗集团(C.N)今年计划保持银行家和交易员的分红池与2014年相当。

彭博报导称，花旗集团已经向资深经理通报了公司的决定，但仍可能根据12月份的市场表现而改变决定。

由于在正常工作时间之外，路透无法立即联系到花旗集团置评。

目前正值美国监管机构将敲定有关银行家奖金规定之际。

摩根大通(JPM.N)也计划保持分红池不变。

但高盛(GS.N)等其他美国的银行已公布的计划显示，由于交易收入锐减，将减少分红，最多较去年削减多达16%。

由于整个行业面临交易收入下降，欧洲的银行家也面临着分红减少。

英国国家统计局(ONS)数据显示，英国金融业分红下降了10%至136亿英镑。

德意志银行(DBKGn.DE)首席执行官克莱恩(John Cryan)上月表示，即便是在金融危机之后，银行家的薪酬依然过高。他支持必要时追回已付薪酬。(完)