独家：花旗考虑出售旗下指数业务--消息人士

路透纽约11月19日 - 两位知情消息人士周三透露，花旗(C.N)在考虑出售旗下指数业务，从而成为又一家因监管加强而考虑放弃指数业务的银行。

花旗固定收益指数(Citi Fixed Income Indices)业务价值还不得而知。据晨星数据，约有1,740亿美元的上市交易基金和共同基金资产追踪花旗指数。还有更多的机构资产追踪这些指数，不过花旗不公布该数据。花旗考虑卖出的指数还包括全球公债指数(World Government Bond Index)，花旗官网称其为旗舰指数。

花旗发言人拒绝置评。

伦敦研究机构ETFGI合伙人Deborah Fuhr表示，随着监管机构加强审查力度，关注透明度和潜在利益冲突等问题，大型银行愈发希望退出指数业务。

比如，巴克莱正在出售旗下指数业务，即美国综合债券指数(U.S. Aggregate Bond Index)，不过出售进程并不顺利。

交易所运营商Nasdaq OMX Group和(NDAQ.O)指数服务商标普道琼斯指数MHFI.N今年稍早对路透表示，他们都有意进行收购以扩大指数业务。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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