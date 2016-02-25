花旗调降2016年全球经济增长率预估至2.5% 因发达市场活动亦放缓

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月24日 - 花旗经济分析师周三将2016年全球经济成长率预估从2.7%调降为2.5%，因除了新兴市场表现减弱，发达经济体活动亦放缓。
分析师指出，由于中国增长数据可能“误测”，且新兴经济体恶化程度或较预期严重，全球经济成长率恐有低于2%的风险。
“全球增长前景进一步恶化，除了之前就相当疲弱的新兴市场，发达经济体也普遍退步。”花旗分析师在一篇研究报告指出。
他们表示，预料欧洲央行和日本央行将出台更多宽松政策，但“怀疑这只能提供有限的刺激。”
他们指出，今年稍后英国就是否续留欧盟举行公投，是“全球近期面临的重大额外风险”。
分析师称，若英国决定“脱欧”，则将对英国和欧盟经济造成伤害。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。