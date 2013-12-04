独家：花旗等欧美银行将因利率操纵被罚17亿欧元--消息

路透布鲁塞尔12月4日 -知情人士周三对路透称，一些行业领先的欧美银行将因操纵指标利率，而被欧盟执委会处以创纪录的17亿欧元(23亿美元)罚款。

消息人士称，这些将被开罚单的银行包括花旗(C.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱银行(BARC.L)和法国兴业银行(SOGN.PA)。

“罚款总额是17亿欧元，”消息人士表示。如果该数目属实，将是欧盟执委会迄今开出的最大罚单。

被操纵的指标利率涉及伦敦银行间拆放款利率(Libor)等。(完)

(编译 田建华/张涛；审校 徐文焰)

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