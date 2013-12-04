独家：花旗等欧美银行将因利率操纵被罚17亿欧元--消息

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透布鲁塞尔12月4日 -知情人士周三对路透称，一些行业领先的欧美银行将因操纵指标利率，而被欧盟执委会处以创纪录的17亿欧元(23亿美元)罚款。
消息人士称，这些将被开罚单的银行包括花旗(C.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱银行(BARC.L)和法国兴业银行(SOGN.PA)。
“罚款总额是17亿欧元，”消息人士表示。如果该数目属实，将是欧盟执委会迄今开出的最大罚单。
被操纵的指标利率涉及伦敦银行间拆放款利率(Libor)等。(完)
(编译 田建华/张涛；审校 徐文焰)
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